СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
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545,00 руб./шт.
Клей Forbo 425 Euroflex Standard 20 кг
Код: 003638Акция
6 312,00 руб./ведро.
Плита цементная Knauf Аквапанель Наружная 1200х900х12.5 мм
Код: 007942Акция
1 110,00 руб./лист.
Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS 100003 3x20 м
Код: 008461Акция
889,00 руб./м2.
1 131,00 руб./шт.
Грунтовка Unis универсальная 10 л
Код: 013797Акция
725,00 руб./шт.
Пол наливной Основит Скорлайн FK45 R быстротвердеющий 20 кг
Код: 041093Акция
470,00 руб./шт.
Шпатлевка гипсовая Knauf Фуген серая 25 кг
Код: 068673Акция
668,00 руб./шт.
385,00 руб./шт.
Клей для керамогранита Weber.Vetonit Granit Fix 25 кг
Код: 133515Акция
688,00 руб./шт.
Затирка цементная для узких швов Ceresit СЕ33 Comfort серая 2 кг
Код: 188717Акция
288,00 руб./шт.
Штукатурка гипсовая Weber.Vetonit Profi Gyps белая 30 кг
Код: 190300Акция
642,00 руб./шт.
Плинтус ПВХ Ideal Комфорт К55 282 Палисандр Серый 2200х55х22 мм
Код: 286324Акция
100,00 руб./шт.
Ламинат Kronospan Castello Classic 5529 Дуб Орегон
Код: 287149Акция
539,00 руб./м2.
Штукатурка влагостойкая Unis Теплон 25 кг
Код: 299798Акция
568,00 руб./шт.
739,00 руб./м2.
Гипсокартон (ГКЛ) Волма 2500х1200х12,5 мм
Код: 402160Акция
325,00 руб./лист.
198,00 руб./шт.
605,00 руб./м2.
1 290,00 руб./шт.
Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд серая 30 кг
Код: 069103Акция
513,00 руб./шт.
Профиль потолочный Knauf ПП 60х27 мм 3000 мм
Код: 051422Акция
281,00 руб./шт.
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-Н2 влагостойкий 2500х1200х12,5 мм
Код: 129723Акция
490,00 руб./шт.
Саморез по металлу 3,5х25 мм для гипсокартона 1000 шт
Код: 055026Акция
276,00 руб./упак.
Шпатлевка универсальная Danogips (Sheetrock/Шитрок) SuperFinish 17 л
Код: 068836Акция
2 200,00 руб./ведро.
Профиль направляющий Knauf ПН-2 50х40 мм 3000 мм
Код: 051394Акция
328,00 руб./шт.
385,00 руб./шт.
Профиль маячковый 6 мм 3000 мм
Код: 051377Акция
35,00 руб./шт.
Профиль стоечный Knauf ПС-2 50х50 мм 3000 мм
Код: 051461Акция
349,00 руб./шт.
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-Н2 влагостойкий 2500х1200х9,5 мм
Код: 129726Акция
502,00 руб./шт.
Пленка пароизоляционная Изоспан B 1,6х43,75 м
Код: 018594Акция
2 660,00 руб./рул.
Клей для плитки Unis Плюс 25 кг
Код: 025967Акция
480,00 руб./шт.
Дюбель-гвоздь 6х40 мм с грибовидным бортиком
Код: 017253Акция
161,00 руб./упак.
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг
Код: 025994Акция
550,00 руб./шт.
Клейкая лента металлизированная Изоспан FL 5х5000 см
Код: 018603Акция
257,00 руб./шт.
Мешок плетеный для ремонтных работ
Код: 038504Акция
15,00 руб./шт.
Мастика влагостойкая Knauf Флэхендихт 5 кг
Код: 037262Акция
1 963,00 руб./ведро.
Профиль маячковый 10 мм 3000 мм
Код: 051379Акция
45,00 руб./шт.
Соединитель одноуровневый Knauf для ПП-профилей 60х27 148x56x20 мм
Код: 105382Акция
32,00 руб./шт.
Звукоизоляционная лента Вибростек-М 30000х100х4 мм
Код: 073583Акция
2 342,00 руб./шт.
Куртка зимняя Факел Аляска 44-46/182-188
Код: 239177
4 990,00 руб./шт.
Пушка тепловая дизельная Ayger TDG-30
Код: 894612
22 990,00 руб./шт.
Коврик влаговпитывающий Double Stripe Doormat черный 1200х2500 мм
Код: 202643Акция
2 465,00 руб./шт.
200,00 руб./шт.
49 800,00 руб./шт.
Теплоноситель Dixis Nixiegel 30 0-08-0015 30 кг
Код: 846599
2 644,00 руб./шт.