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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Популярные товары

Клей для керамической плитки и керамогранита Ceresit CM 11 Pro 25 кг
Код: 002478
4
545,00 руб./шт.
Код: 002478
Клей Forbo 425 Euroflex Standard 20 кг
Код: 003638
Акция
6 312,00 руб./ведро.
Код: 003638
Плита цементная Knauf Аквапанель Наружная 1200х900х12.5 мм
Код: 007942
Акция
4
1 110,00 руб./лист.
Код: 007942
Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS 100003 3x20 м
Код: 008461
Акция
3
889,00 руб./м2.
Код: 008461
Грунтовка Knauf Тифенгрунд 584513 морозостойкая 10 кг
Код: 013777
4
1 131,00 руб./шт.
Код: 013777
Грунтовка Unis универсальная 10 л
Код: 013797
Акция
4
725,00 руб./шт.
Код: 013797
Пол наливной Основит Скорлайн FK45 R быстротвердеющий 20 кг
Код: 041093
Акция
5
470,00 руб./шт.
Код: 041093
Шпатлевка гипсовая Knauf Фуген серая 25 кг
Код: 068673
Акция
5
668,00 руб./шт.
Код: 068673
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-А 2500х1200х12,5 мм
Код: 129727
Акция
5
385,00 руб./шт.
Код: 129727
Клей для керамогранита Weber.Vetonit Granit Fix 25 кг
Код: 133515
Акция
4
688,00 руб./шт.
Код: 133515
Затирка цементная для узких швов Ceresit СЕ33 Comfort серая 2 кг
Код: 188717
Акция
4
288,00 руб./шт.
Код: 188717
Штукатурка гипсовая Weber.Vetonit Profi Gyps белая 30 кг
Код: 190300
Акция
8
642,00 руб./шт.
Код: 190300
Плинтус ПВХ Ideal Комфорт К55 282 Палисандр Серый 2200х55х22 мм
Код: 286324
Акция
3
100,00 руб./шт.
Код: 286324
Ламинат Kronospan Castello Classic 5529 Дуб Орегон
Код: 287149
Акция
4
539,00 руб./м2.
Код: 287149
Штукатурка влагостойкая Unis Теплон 25 кг
Код: 299798
Акция
7
568,00 руб./шт.
Код: 299798
Линолеум коммерческий гетерогенный Tarkett Travertine Pro Beige 01 3х20 м
Код: 338337
Акция
4
739,00 руб./м2.
Код: 338337
Гипсокартон (ГКЛ) Волма 2500х1200х12,5 мм
Код: 402160
Акция
5
325,00 руб./лист.
Код: 402160
Профиль направляющий потолочный ПН Knauf 28х27 мм 3000 мм
Код: 463038
4
198,00 руб./шт.
Код: 463038
Линолеум полукоммерческий Juteks Master Bourbon 1 3366 3 м
Код: 527785
3
605,00 руб./м2.
Код: 527785
Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 Pro морозостойкая 10 л
Код: 848664
4
1 290,00 руб./шт.
Код: 848664

Топ продаж

Штукатурка гипсовая универсальная Knauf Ротбанд серая 30 кг
Код: 069103
Акция
7
513,00 руб./шт.
Код: 069103
Профиль потолочный Knauf ПП 60х27 мм 3000 мм
Код: 051422
Акция
5
281,00 руб./шт.
Код: 051422
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-Н2 влагостойкий 2500х1200х12,5 мм
Код: 129723
Акция
5
490,00 руб./шт.
Код: 129723
Саморез по металлу 3,5х25 мм для гипсокартона 1000 шт
Код: 055026
Акция
3
276,00 руб./упак.
Код: 055026
Шпатлевка универсальная Danogips (Sheetrock/Шитрок) SuperFinish 17 л
Код: 068836
Акция
8
2 200,00 руб./ведро.
Код: 068836
Профиль направляющий Knauf ПН-2 50х40 мм 3000 мм
Код: 051394
Акция
5
328,00 руб./шт.
Код: 051394
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-А 2500х1200х12,5 мм
Код: 129727
Акция
5
385,00 руб./шт.
Код: 129727
Профиль маячковый 6 мм 3000 мм
Код: 051377
Акция
5
35,00 руб./шт.
Код: 051377
Профиль стоечный Knauf ПС-2 50х50 мм 3000 мм
Код: 051461
Акция
5
349,00 руб./шт.
Код: 051461
Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-Н2 влагостойкий 2500х1200х9,5 мм
Код: 129726
Акция
4
502,00 руб./шт.
Код: 129726
Пленка пароизоляционная Изоспан B 1,6х43,75 м
Код: 018594
Акция
3
2 660,00 руб./рул.
Код: 018594
Клей для плитки Unis Плюс 25 кг
Код: 025967
Акция
4
480,00 руб./шт.
Код: 025967
Дюбель-гвоздь 6х40 мм с грибовидным бортиком
Код: 017253
Акция
3
161,00 руб./упак.
Код: 017253
Клей гипсовый монтажный Кнауф Перлфикс 30 кг
Код: 025994
Акция
5
550,00 руб./шт.
Код: 025994
Клейкая лента металлизированная Изоспан FL 5х5000 см
Код: 018603
Акция
6
257,00 руб./шт.
Код: 018603
Мешок плетеный для ремонтных работ
Код: 038504
Акция
15,00 руб./шт.
Код: 038504
Мастика влагостойкая Knauf Флэхендихт 5 кг
Код: 037262
Акция
3
1 963,00 руб./ведро.
Код: 037262
Профиль маячковый 10 мм 3000 мм
Код: 051379
Акция
4
45,00 руб./шт.
Код: 051379
Соединитель одноуровневый Knauf для ПП-профилей 60х27 148x56x20 мм
Код: 105382
Акция
3
32,00 руб./шт.
Код: 105382
Звукоизоляционная лента Вибростек-М 30000х100х4 мм
Код: 073583
Акция
1
2 342,00 руб./шт.
Код: 073583

Сезонные товары

Куртка зимняя Факел Аляска 44-46/182-188
Код: 239177
4 990,00 руб./шт.
Код: 239177
Пушка тепловая дизельная Ayger TDG-30
Код: 894612
22 990,00 руб./шт.
Код: 894612
Коврик влаговпитывающий Double Stripe Doormat черный 1200х2500 мм
Код: 202643
Акция
2 465,00 руб./шт.
Код: 202643
Незамерзающая жидкость Русская Незамерзайка Ямал -30 5 л
Код: 826903
200,00 руб./шт.
Код: 826903
Водонагреватель электрический проточный HDB-E 12 Si Stiebel Eltron 232003
Код: 805661
Акция
49 800,00 руб./шт.
Код: 805661
Теплоноситель Dixis Nixiegel 30 0-08-0015 30 кг
Код: 846599
2 644,00 руб./шт.
Код: 846599

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